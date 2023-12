Non si ferma la moria di vongole, imbarcazioni ferme un'altra settimana

TERMOLI. Scaduto ieri il fermo dei vongolari, ma imbarcazioni ancora ferme.

Dopo 3 mesi di sospensione all'attività da parte dei vongolari, stop volontario per ribadire le gravità del momento vissuto dagli operatori marittimi, non è stato reiterato per un intero nuovo periodo mensile, ma per appena una settimana, lasciando aperta la concreta possibilità che lunedì prossimo 18 dicembre le 10 imbarcazioni torneranno in mare, nella settimana che prelude alle festività natalizie, le più importanti dell'anno, visti pranzi e cenoni alle porte.

A renderlo noto, ancora una volta, è stato il presidente del Co.Ge.Vo Molise, Matto Di Candia, a margine dell'esito dell'assemblea riunita il 7 dicembre scorso. «Visto il perdurare della morìa dei molluschi bivalvi, il Co.Ge.Vo. Termoli, riunito in assemblea il giorno 7 dicembre, a maggioranza assoluta, ha deciso di prolungare il fermo volontario dei molluschi nel compartimento marittimo di Termoli, fino alla data del 18 dicembre 2023».