Attività addestrative impegnano 50 Vigili del Fuoco per 4 giorni

CAMPOBASSO. Da oggi a giovedì 14 dicembre, 50 Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso saranno impegnati in diverse attività addestrative.

Verranno ipotizzati due scenari di intervento nei quali si simulerà un soccorso a persona in zona impervia lungo un pendio ed il recupero di una sorgente radioattiva interrata, entrambe le esercitazioni saranno eseguite in territorio di Campobasso.

Il personale operativo metterà in campo diverse delle specificità possedute, tra le quali le tecniche di soccorso di derivazione Speleo Alpino Fluviali, le procedure di intervento in contesti Nucleare, Batteriologico, Chimico e Radiologico, l’utilizzo di macchine per movimento terra e l’impiego di software dedicati alla cartografia digitale per lo studio e la pianificazione degli scenari.