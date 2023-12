Tir contro autobus sulla statale 87, ferito l'autista del pullman

MATRICE. Nella tarda mattinata di oggi la Sala Operativa del 115 ha ricevuto la richiesta di soccorso per un incidente stradale tra un autobus di linea extraurbana e un autoarticolato con carrellone per trasporto macchine operatrici da cantiere.

L'incidente è avvenuto sulla Strada Statale 87 in località Santa Maria della Strada a Matrice. Ferito solo l'autista dell'autobus, trasportato all' ospedale di Campobasso, sei passeggeri dell'autobus, medicati sul posto, mentre l'autista del rimorchio risulta illeso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Campobasso con un'autopompa e un'autogrù, personale del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso.