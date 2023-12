Furti e arresti, la reazione delle associazioni del territorio

CAMPOBASSO. A poche ore dall'arresto dei due ladri, autori di ripetuti furti in diversi esercizi commerciali della provincia di Campobasso, il commento del Presidente dell’Asec Confesercenti Pasquale Oriente:

"Esprimo un plauso alla Polizia e alla Magistratura per l’azione tempestiva e incisiva che ha portato all'arresto della coppia di ladri”. Con queste parole il Presidente Oriente ha espresso il proprio compiacimento per l’operazione capeggiata dal Dott. Marco Graziano.

L'arresto dei due malviventi - ha sottolineato il presidente dell’ASEC Confesercenti- rappresenta un segnale importante per il territorio ed una rassicurazione per i nostri esercenti, spesso vittime delle azioni dei ladri. Ora sanno di essere ben tutelati e potranno sentirsi più sicuri"

"La legalità è alla base dello sviluppo di una città - conclude il Presidente Oriente - e quando le Forze dell’ordine conducono un'operazione di tal portata, non danno solo un contributo all'affermazione della Legge ma anche un impulso positivo alla vita dell'intera comunità".

“Tra veri tentativi di furti e falsi allarmi, diffusi con rapidità specie attraverso una chat di cittadini, il problema della sicurezza a Campobasso richiede prima di tutto di superare il clima di allarmismo che produce solo l’aumento di apprensione nella cittadinanza”. Ad affermarlo è Aldo Di Giacomo (Insieme per Campobasso) sottolineando come per ristabilire la verità dei fatti su 100 casi di furti segnalati almeno 80 risultano furti tentati e il resto falso allarme. Nella serata del 30 novembre scorso – aggiunge – quanto accaduto in zona Colle dell'Orso con ladri fuggiti da appartamenti conferma che nonostante il notevole impegno della Questura di Campobasso, di tutte le forze dell’ordine, coordinate dal recente intervento del Prefetto, il rischio di trovarsi ladri in casa è reale. Ma negli ultimi giorni a parte i casi di vandalismo che da tempo colpiscono la città sono stati sempre più numerosi i casi di falso allarme che quelli di furto tentato. L’invito a condomini e cittadini – dice Di Giacomo – è di non farsi prendere dalla paura e di collaborare con le forze dell’ordine segnalando tutto ciò che può essere realmente utile alle operazioni anticrimine e di prevenzione. Non c’è alcun bisogno di sceriffi improvvisati e di ronde di cittadini.

Lasciamo lavorare chi ha il compito istituzionale di farlo. Credo che un ruolo importante in tutto questo possano svolgere i media locali, non solo per non dare spazio ai falsi allarmi e quindi di fatto incrementare il clima di paura, ma dando informazioni quanto più semplici su cosa fare per la prevenzione. I cittadini hanno bisogno di sapere come fare per prevenire e sentirsi sicuri attraverso una straordinaria specifica campagna di comunicazione, tanto più utile per rasserenare il clima in vista delle festività natalizie.