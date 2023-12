Perde il controllo della sua auto e finisce nella scarpata

MONTENERO DI BISACCIA. Complice l'asfalto bagnato, una Fiat Punto è uscita di strada in contrada San Biase, sulla strada comunale Chiatalonga, a Montenero di Bisaccia, a qualche chilometro dall'abitato.

L'auto procedeva in direzione del paese quando il conducente ha perso il controllo ed è finito nel terreno accanto, saltando la scarpata. Per fortuna senza conseguenze serie per chi era alla guida.