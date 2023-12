Tentati furti di auto in viale Trieste

TERMOLI. Un vero e proprio fenomeno da allarme sociale, è quello dei furti d'auto che non arrivano a placarsi ma anzi crescono a macchia d'olio.

Un nostro affezionato lettore ci invia questa segnalazione. "Furto subìto in Viale Trieste, questa mattina tra le 10:30 e le 11:30. Hanno preso dalla macchina entrambe le barre di protezione laterali posteriori. Ce ne sono stati diversi allo stesso orario".

Una piaga che sta dilagando così come i furti d’auto in viale Trieste che non sono una novità. Così come le segnalazioni dei residenti che li subiscono, loro malgrado.