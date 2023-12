Cade il cartello dell'Anas

TERMOLI. Sarà il forte vento che sta indebolendo le strutture sul territorio, chissà. Intanto, un cartellone della segnaletica Anas, in prossimità dello svincolo per la Tangenziale tra via Pertini e via Madonna delle Grazie è caduto nel pomeriggio, nelle adiacenze della caserma dei Carabinieri. Sul posto i Vigili del fuoco. Traffico interrotto provvisoriamente.