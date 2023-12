Tragico rogo nella notte a Campobasso: muore bimbo di 9 anni

CAMPOBASSO. Un altro rogo tragico in Molise e a perdere la vita è stato un bambino di nove anni, per asfissia provocata dall’incendio divampato in una abitazione della periferia, in contrada Colle Calcare del capoluogo. Sono rimasti intossicati anche la madre di 35 anni e altri due figli, un 12enne e una bimba di appena 4 anni.

A dare l’allarme il papà, che ha subito fatto intervenire Vigili del fuoco e 118 Molise, ma il tentativo di rianimare il piccolo è sato vano. La causa dell’incendio sarebbe stata un cortocircuito, facile preda delle fiamme gli arredi, che hanno alimentato il rogo, estesosi al resto della casa.

Sul posto intervenuti anche i Carabinieri del comando provinciale, che ora indagano sulle cause, assieme al Niat del 115.