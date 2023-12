Tragedia a Campobasso, il 12enne trasferito a Napoli

CAMPOBASSO. Secondo le prime ricostruzioni il bambino di nove anni è morto per asfissia mentre stava dormendo nella sua abitazione che ha preso fuoco in contrada Colle Calcare, Campobasso.

Il rogo, pare, sia stato provocato da un cortocircuito o una candela lasciata accesa (non è stato escluso che a innescare le fiamme possa essere stata una illuminazione natalizia).

Le fiamme hanno avvolto un divano, dal quale si è sprigionato il fumo che ha ucciso il bambino, e che poi si sono propagate nelle stanze vicine. L’abitazione è stata posta sotto sequestro. Sono in corso le indagini per ricostruire le cause di quanto accaduto.

Sul posto immediato l’intervento dei vigli del fuoco che hanno tentato per primi di rianimare il bambino, ma senza successo, e che hanno poi domato le fiamme.

Da quanto si apprende, il fratellino di 12 anni è stato trasferito al Santobono di Napoli. In ospedale anche la sorellina di 4 e la mamma di 35 anni.