«I sentieri insidiosi sono per i motociclisti coraggiosi e tu Giuseppe lo sei stato»

GUGLIONESI-TERMOLI. È salito al cielo Giuseppe Scalera, giovane motociclista, molto vicino ai suoi "compagni" di Guglionesi.

E con queste parole Lucia Lamanda ha voluto ricordarlo.

«Caro Giuseppe, abbiamo appreso della tua prematura scomparsa solo questa mattina, tramite i tanti messaggi di cordoglio sulla tua bacheca di Facebook, da parte di tanti che hanno avuto l'onore ed il privilegio di conoscerti personalmente.

Ho avuto modo di parlare con te una sola volta; nonostante questo, ho imparato a conoscerti tramite mio figlio. Voi due avete condiviso un momento molto significativo della vita di entrambi, che, purtroppo per te, ha avuto un epilogo che nessuno si sarebbe aspettato. E tu per primo.

Non ho mai avuto modo di ringraziarti per essere stato così vicino a mio figlio in quel delicato momento in cui tutto avrebbe potuto prendere una piega diversa, ma che invece, fortunatamente, si è conclusa nel migliore dei modi. Le tue parole di supporto sono state molto importanti per lui, perché pregne di speranza per entrambi. Credo che fossi proprio tu il primo a volerle sentire, come un mantra che ti risuonasse nella testa a rassicurarti che, dopo quella "curva stretta", sicuramente il panorama di questo meraviglioso viaggio chiamato Vita, sarebbe tornato ad essere più bello e straordinario che mai. Perché le curve, le strade, i sentieri insidiosi sono per i motociclisti coraggiosi. E tu lo sei stato, per te e per i tuoi cari.

Per esperienza ho imparato che durante la malattia, quel delicatissimo tempo che mette in bilico l'anima di chi soffre, non solo nel corpo, ciò che più pesa sul cuore è sapere se resterà del suo passaggio sulla terra qualcosa di indelebile ed indimenticabile che racconti di sé. Credo che questa sia la domanda che tutti noi ci poniamo almeno una volta nella vita.

È indubbio che resterai una presenza permanente per i tuoi familiari. Giuseppe, sono certa che tu stesso avrai avuto modo di sentire, oltre all'amore dei tuoi cari, l'enorme affetto dei tanti amici e colleghi che oggi stesso hanno voluto omaggiarti con un ultimo accorato saluto.

Le persone come te non possono andare via così, in un silenzio assordante. La Vita doveva riservare per te un'uscita di scena indimenticabile, luminosa e festosa, familiare. Proprio come te, lo dicono i tuoi amici ed io ne sono certa.

Sii orgoglioso di quanto tu sia stato capace di lasciare dietro di te! Stima, affetto ed amicizia sincera non sono per tutti, si riservano alle persone speciali, e se hai fatto piangere una come me, speciale devi esserlo di certo.

"Cavaliere dei venti, coloro che hanno condiviso la strada con te si raccolgono oggi per dirti addio. Non è un punto di arrivo, ma solo una sosta lungo un viaggio che ti vedrà cavalcare altre strade, fra curve di luce, in un viaggio senza fine." R.I.P». Lucia Lamanda.