Rogo a Campobasso: Proclamato lutto cittadino per la scomparsa del bimbo di 9 anni

CAMPOBASSO. Sono ancora in corso le indagini sulle cause del rogo, che ha distrutto i locali della villetta nella contrada rurale di Campobasso, dove ha perso la vita un bambino di 9 anni. Sono in corso accertamenti da parte del Nucleo Investigativo dei Vigili del Fuoco del comando provinciale.

Il rogo, ricordiamo, secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato provocato da un cortocircuito o una candela lasciata accesa. Le fiamme hanno avvolto un divano, dal quale si è sprigionato il fumo che ha ucciso il bambino, e che poi si sono propagate nelle stanze vicine.

Il padre, in stato di shock, è riuscito a portare all’esterno i figli, mentre stavano arrivando i soccorsi. I tentativi di rianimare il piccolo si sono rivelati però infruttuosi, mentre gli altri componenti della famiglia sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 e portati in ospedale, dove sono ricoverati. Si tratta della madre, 35 anni, del maggiore dei tre fratelli, un 12enne, e della figlia più piccola di 4 anni. Il più grande è stato trasferito a Napoli per essere curato con la camera iperbarica, la più piccola è al Santobono di Napoli ed è in gravi condizioni. Ricoverati anche entrambi i genitori.

È profondo il cordoglio che l’Amministrazione comunale di Campobasso esprime per la tragedia avvenuta questa notte in contrada Colle Calcare durante la quale ha perso la vita un bimbo di 9 anni.

Il Sindaco Felice informa che sarà proclamato il lutto cittadino in concomitanza della celebrazione dei funerali del piccolo Alessandro, in segno di cordoglio per la sua prematura e tragica scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità cittadina.