Il silenzio degli innocenti, Molise sconvolto dalle tragedie di Flavio e Alessandro

Il tragico incidente costato la vita al piccolo Flavio

TERMOLI-CAMPOBASSO. Le due comunità più grandi del Molise, quelle di Campobasso e Termoli, in lutto nel lunedì più tragico da molto tempo a questa parte.

Le parole non servono a molto dinanzi al "silenzio degli innocenti", quando due vite giovanissime, di appena 9 e 13 anni, quelle di Alessandro e Flavio, sono state spezzate da un destino incommentabile, vittime di circostanze drammatiche, come il rogo divampato alla periferia del capoluogo, nella notte tra domenica e ieri, e l'incidente stradale avvenuto sulla statale 16 nel pomeriggio di ieri.

Due bambini che volano in cielo tra le braccia del Signore, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, in una realtà come il Molise, dove quasi nei rispettivi alvei esistenziali ci si conosce quasi tutti, è una tragedia che viene vissuta e subita con una cassa di risonanza ancora maggiore.

Il pensiero va alle famiglie, ai genitori, che stanno trascorrendo ore di disperazione da una parte e di grande preoccupazione dall'altra, per le sorti degli altri cari rimasti coinvolti nei due accadimenti luttuosi.

Non è tempo di analizzare quanto sia avvenuto per risalirne alle effettive cause, ora c'è quello del dolore, che ha disseminato sgomento e incredulità per un'assurdità rinnovatasi a così poca distanza. Sono tempi sempre più cupi, non ci viene altro da aggiungere, c'è chi ha commentato sulla deriva della nostra società, ma a volte il fato è davvero inspiegabile. Il Molise da ieri è ancora più povero, due anime candide sono state richiamate nella volta celeste, anche loro saranno "Angeli",