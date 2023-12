Ancora sotto scacco le pubbliche amministrazioni dopo l'attacco hacker

TERMOLI. Sta assumendo proporzioni enormi il blocco della Pubblica amministrazione causato dall'attacco hacker di tipo ramsonware compiuti ai danni di PA Digitale e Westpole. Un migliaio circa gli enti in tutta Italia colpiti dai pirati informatici e per la nostra comunità inaccessibili i servizi i siti di Comune, Provincia, Regione e Asrem, per citarne alcuni.

Come ha specificato il portale specializzato cybersecurity360.it. «Dipendono dal tipo di servizi affidati al cloud Urbi, sviluppato da PA Digitale e le cui funzionalità dipendono proprio dall’infrastruttura cloud di Westpole. È in corso il recupero dei dati criptati che quindi possono tornare nelle disponibilità degli enti per i propri servizi e attività, ha riferito in una nota ieri sera l’Agenzia cyber (Acn)».

“L’attività svolta ha consentito il recupero dei dati oggetto dell’attacco per più di 700 dei soggetti pubblici nazionali e locali, legati alla catena di approvvigionamento di PA Digitale S.p.A”.

“Per le restanti Amministrazioni – sono circa 1.000 i soggetti pubblici legati contrattualmente a PA Digitale S.p.A. per l’erogazione di servizi gestionali di varia natura – resta l’esigenza di recuperare i dati risalenti ai 3 giorni precedenti l’attacco, avvenuto l’8 dicembre”.

“È inoltre da precisare, come confermato dalla stessa società PA Digitale, che l’attività svolta consente di scongiurare la paventata, mancata erogazione degli stipendi di dicembre e delle tredicesime a favore dei dipendenti di alcune Amministrazioni locali indirettamente impattate”.