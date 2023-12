Scontro tra due camion sull'A14 tra Lanciano e Val di Sangro

Sul postopersonale di Autostrade per l'Italia, Polizia stradale e i Vigili del fuoco

LANCIANO. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari, è stato riaperto il tratto, precedentemente chiuso, per un incidente tra 2 camion, avvenuto all'altezza del km 420+600. Al momento si segnalano 4 km di coda ed il traffico scorre sulla corsia di sorpasso.

A chi è in viaggio verso Bari si consiglia di uscire a Lanciano e rientrare in autostrada a Val di Sangro dopo aver percorso la SS16 Adriatica. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso meccanico.