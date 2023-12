«Il 54enne rifiutato dagli ospedali di Abruzzo e Puglia, è stato salvato al San Timoteo»

TERMOLI. Da un post pubblicato su Facebook la rappresentazione plastica di come si parla tanto di accordi di confine, si confida nella solidarietà extraregionale, ma poi, a conti fatti, l'unica opzione realmente percorribile per garantire l'accesso alle cure e il diritto alla vita è quello di puntare sul proprio servizio sanitario regionale. Lo spunto è stato offerto dall'utente Orazio Sassani, che ha così raccontato come sia andata la dinamica del soccorso dopo il terribile incidente della statale 16.

«L'incidente di lunedì ha turbato tutti, la morte di un bambino, figlio di questa terra, che per curarsi andava in Abruzzo, può definirsi solo una tragedia. La tragedia poteva essere doppia, perché il papà del bambino, in gravissime condizioni è stato rifiutato dagli ospedali di Chieti, Pescara, Foggia, San Giovanni Rotondo e Bari, ma solo grazie alla bravura dei nostri sanitari di Termoli, che nonostante la precarietà della struttura e delle strumentazioni, sono riusciti prima a stabilizzarlo e poi al Cardarelli di Campobasso a tenerlo sotto osservazione in rianimazione. La sanità pubblica nella nostra regione deve essere un diritto perché non tutti hanno il tempo di scegliere il miglior ospedale per la problematica e poi andarci, nelle urgenze il fattore tempo, come le distanze sono essenziali ed il Molise merita almeno un ospedale degno di tale nome per poter affrontare qualsiasi situazione.

Il Molise ha urgente bisogno di sanità, sanità sana, sanità pubblica perché la salute è un diritto fondante della nostra costituzione».

Informazioni che abbiamo verificato e che corrispondono a quanto sia accaduto due giorni fa.