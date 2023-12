L'assassinio del giudice sudamericano Pecci ricostruito da Musacchio nel report antidroga

LARINO. La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno pubblica la propria Relazione annuale, che rappresenta il quadro riassuntivo delle attività svolte e dei risultati ottenuti dall’Italia nella lotta contro il traffico illecito delle sostanze stupefacenti, nel corso dell’anno precedente. I dati del Report 2023 riportano un approfondimento del criminologo Vincenzo Musacchio (cfr. pag. 86) sull’omicidio del procuratore antimafia paraguayano Marcelo Pecci, impegnato in numerose indagini contro il crimine organizzato e il narcotraffico internazionale tra Sudamerica ed Europa, perpetrato ad opera di due killer il 10 maggio 2022, in una località balneare colombiana.

Lo scritto di Musacchio, tradotto e pubblicato anche in America Latina, conferma come i gruppi criminali italiani presentino evidenti interconnessioni e capacità operative, anche al di fuori dai confini nazionali del Paese. Per il criminologo molisano questo risultato è la conferma di serietà e attendibilità del lavoro e dello studio sulle mafie transnazionali. Vincenzo Musacchio è stato contattato, nella sua qualità di esperto di strategie di lotta alla criminalità organizzata, dalla Direzione Centrale, per una prossima attività di supporto e consulenza proprio sulle attività svolte dalle Forze di Polizia nel settore antidroga nei Paesi dell’America Latina.