Tragico rogo nel capoluogo, conferenza stampa in Procura

CAMPOBASSO. In seguito al recente incendio che ha tragicamente causato la morte del piccolo Alessandro Mignogna, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso terrá una conferenza stampa oggi, 20 dicembre alle ore 16, presso il Comando Vigili del Fuoco di Campobasso in via Sant'Antonio dei Lazzari. Parteciperanno il Comandante dei Vigili del Fuoco di Campobasso e il Dirigente della Squadra Mobile.

Il rogo sarebbe stato provocato da un cortocircuito o una candela lasciata accesa. Le fiamme hanno avvolto un divano, dal quale si è sprigionato il fumo che ha ucciso il bambino, e che poi si sono propagate nelle stanze vicine.

Il padre, in stato di shock, è riuscito a portare all’esterno i figli, mentre stavano arrivando i soccorsi. I tentativi di rianimare il piccolo si sono rivelati però infruttuosi, mentre gli altri componenti della famiglia sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 e portati in ospedale.