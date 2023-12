Tragico rogo: «Soccorsi tempestivi hanno salvato altre vite, ma occorre fare prevenzione»

CAMPOBASSO. Si è svolta la conferenza stampa tenuta in Procura per il tragico rogo verificatosi a Campobasso dove ha perso la vita il piccolo Alessandro Mignogna di 9 anni.

Alla presenza del procuratore capo della Repubblica della provincia di Campobasso, D'Angelo, la conferenza si è svolta facendo chiarezza anche sui tempi di soccorso presso l'abitazione della famiglia Mignogna.

“Siamo di fronte a una vicenda drammatica- ha dichiarato D'Angelo- ha rischiato di non farcela anche l'altro bambino. E la scelta di chiamare i giornalisti è la stessa di quella conferenza organizzata per lotta alla droga.

Oltre a morte ragazzino che è tremenda, sono particolari le dinamiche. C'è stato un incendio. Accendere un fuoco, in un caminetto, non è facile. Ora vedremo le immagini della stanza in cui è avvenuto l'incendio, la stanza è bianca perché incendio è stato fortissimo non forte. La combustione è arrivata a un livello tale che ha bruciato prodotti della combustione. La causa di questo incendio impressionante, che ha bruciato il divano, deriva da un computer collegato a una ciabatta”.

Durante la conferenza è stato mostrato un video per dimostrare la propagazione delle fiamme e la diffusione del gas tossici sprigionati dal rogo.

“I Vigli del fuoco sono entrati in un contesto simile- ha proseguito D’Angelo- con temperature bollenti e dovevano costantemente pulire visiera del casco. In 3 minuti e 30, l’abitazione è andata distrutta, una trappola di fuoco come si vede nel video esemplificativo. Non c’è stato un innesco dalle candele.

Negli incendi si muore per soffocamento. Obiettivo di questa conferenza è comunicare il pericolo che abbiamo in casa, affinché la morte di questo bambino non sia inutile”.

Il comandante dei Vigili del fuoco ha detto di aver “proiettato questa slide per dimostrare la reazione del fuoco con divano, tendaggi e materiali combustili a principio di incendio. I materassi che inseriamo negli alberghi ad esempio. L’incendio ha colpito tutti noi, il Comando, la città”.

Secondo l’ingegner Massimilla “un arredo imbottito partecipa maggiormente a processo di combustione. In casa ci sono tanti pericoli per cui è opportuno che cominciamo a prendere consapevolezza. Quindi lasciare caricare cellulare sul divano o computer o ciabatte è comportamento che dobbiamo evitare. La sicurezza in casa sul sito del ministero dell'interno. Rischio zero non è possibile ottenerlo ma si può abbassare. Quindi capire problematiche e applicarle. Anche alberi e addobbi di Natale sotto la lente. Poi evitare spegnimenti improvvisati. D'Angelo: bambina e papà erano riusciti a raggiungere il balcone”.

Nella conferenza è stato dichiarato come l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco e l'impiego della maschera dell'ossigeno grazie a un vigile del pompiere, ha salvato la mamma e fratello di 12 anni. È stata questione di secondi.

Due messaggi importanti sono usciti dalla conferenza, la conoscenza e la prevenzione: materassi divani tende fatti di materiali che faticano a prendere fuoco, bruciano più lentamente. “Esistono materiali più sicuri. Evitiamo quello che è successo ad Alessandro.

Nessuna ipotesi di reato, l’indagine è a carico di ignoti. Incendio appare accidentale. Il fascicolo al momento non prevede indagati. Bombole del 118 non avrebbero potuto limitare i danni.

Il 12enne e la mamma all’arrivo del 118 erano esanimi e subito il 12enne è stato sottoposto alla camera iperbarica. Facciamo più controlli per evitare queste tragedie”.