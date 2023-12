Perde il controllo della propria auto, morto conducente

CAMPOBASSO. Nel pomeriggio squadra di Vigili del fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta alle porte del comune di Cercepiccola per un incidente stradale.

Un'auto, per cause in corso di accertamenti, ha perso il controllo fuoriuscendo di strada.

L'urto violento ha provocato il decesso del suo conducente. Sul posto personale medico del 118 proveniente da Bojano.

Per quanto di propria competenza presenti due pattuglie di Carabinieri ntervenuti dalle stazioni di San Giuliano del Sannio e Boiano.