Resta in prognosi riservata il papà del piccolo Flavio

TERMOLI. Resta in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli, nel reparto di Rianimazione, dove è stato trasferito nella notte tra lunedì e martedì, il 54enne rimasto gravemente ferito nell'incidente tragico sulla statale 16 dove ha perso la vita il figlioletto di 13 anni Flavio.

Comunità termolese in apprensione per le sorti dell'uomo, che ha subito alcuni interventi chirurgici per la riduzione delle fratture agli arti inferiori e superiori provocate dall'impatto frontale della sua auto contro il pullman della Sati.

Il quadro clinico nelle ultime ore si è stabilizzato. Oggi, intanto, alle 15, si celebrano alla chiesa di San Timoteo i funerali del piccolo Flavio.