Verso il Natale: tradizioni amiche al Monte Carmelo

TERMOLI. Giornata intensa per il gruppo folklorico “Tradizioni Amiche", che nella mattinata di domenica scorsa ha partecipato nella chiesa del Monte Carmelo per la cerimonia della benedizione del Bambinello. Dopo la benedizione, il bambinello è stato posato nel presepe, dove sarà scoperto nella notte di Natale.

Il gruppo è stato invitato da don Gianfranco Mastroberardino, ma a celebrare la messa c’era don Costantino di Pietrantonio della chiesa di Larino.

Applauditissima la loro performance in chiesa. La giornata è proseguita in un conviviale tra di loro e altri amici. Tra un buon piatto e canzoni della nostra tradizione natalizia, c’è stato spazio anche per un saluto in musica ai nostri lettori.

Galleria fotografica