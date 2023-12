Controlli alla filiera ittica, Nas sequestra 150 chili di pesce e sanziona tre commercianti

TERMOLI. Sono ormai prossime le festività natalizie e le autorità competenti sono all'opera per la corretta verifica della filiera ittica.

Ieri mattina, i Carabinieri del nucleo regionale di Campobasso del Nas, guidati dal luogotenente Mario Di Vito, hanno effettuato controlli nel mercato del pesce di San Timoteo, in via Fratelli Brigida. Ispezioni che hanno fruttato il sequestro di 150 chili di prodotto ittico sprovvisto della necessaria tracciabilità. Gran parte è stato donato in beneficenza, mentre gli esemplari di murici, che sono molluschi spinosi, sono stati rigettati in mare. Tre gli esercenti ittici che sono stati sanzionati dai militari del Nas.