Rende la vita infernale alla sua ex, condannato a 3 anni e due mesi

LARINO. Le cronache sono davvero piene di episodi su violenze di genere, maltrattamenti e persecuzioni, per non parlare dei femminicidi.

Ma la giustizia riesce comunque a fare il suo corso, come avvenuto al Tribunale di Larino, dove un uomo è stato condannato a 3 anni e due mesi.

Ne dà notizia l’avvocato Domenico Porfido. «In un momento storico in cui l'attenzione alla violenza di genere e ai massimi livelli, ci teniamo a comunicare l'esito di un procedimento penale avente a oggetto atti persecutori perpetrati da anni da parte di un uomo nei confronti della sua ex fidanzata. Dopo una prima condanna a 1 anno, abbiamo ottenuto una nuova condanna di anni 3 e mesi 2 di reclusione, in sede di un procedimento abbreviate svoltosi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare, Rosaria Vecchi, lo scorso lunedì. II difensore della parte offesa ci teneva a ringraziare la Procura e il Tribunale di Larino per la celerità nell’instaurazione e nella definizione del relativo procedimento penale, conclusosi in soli 2 anni, garantendo così protezione alla vittima.

Si condivide tale risultato per ricordare l'importanza di denunciare gli abusi e le violenze subite, perché sia di stimolo e supporto a tutte le donne che subiscono vessazioni, soprusi e violenze e fisiche, inducendole a uscire dal guscio e denunciare i propri aguzzini».