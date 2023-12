Rubano la centralina per monitorare gli odori alla Marina di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. «Con molta fatica, siamo riusciti ad ottenere una stazione di monitoraggio per la rilevazione degli odori alla marina di Montenero. Sono 18 i punti presi in considerazione sulla base anche delle segnalazioni dell’Amministrazione comunale. Da ieri mattina questa centralina in particolare è ‘misteriosamente’ scomparsa. Non credo possa essere utile ad alcuno se non per lo scopo per cui si trovava lì». Amarezza nelle parole della sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.

«Queste attrezzature sono fondamentali per trovare una soluzione alla convivenza del depuratore Arap sul nostro territorio quindi cortesemente chi l’ha ’inavvertitamente’ presa la riporti e se invece qualcuno ha visto chi l’ha portata via lo segnali. Ps: questa centralina si trovava all’incrocio di via Andrea Doria alla marina di Montenero di Bisaccia».