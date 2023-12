Auto contro moto in via Corsica, 29enne trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Incidente tra un'autovettura e una moto in via Corsica, nel tardo pomeriggio di oggi, all'ingresso del liceo artistico "Jacovitti". Sul posto le forze dell'ordine, con la pattuglia della Polizia locale di Termoli e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

A restare ferito un 29enne che era in sella al motociclo, trasportato con vari traumi al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Traffico che si è pressoché paralizzato per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del sinistro.