Tamponamento sull'A14, due persone trasportate al Pronto soccorso

TERMOLI. Poco prima dell'incidente avvenuto in via Corsica era avvenuto un altro sinistro, stavolta sull'autostrada A14, in direzione Sud. Un tamponamento tra due veicoli diretti presumibilmente entrambi a Bari. Sul posto, nel tratto termolese dell'A14, Polizia autostradale di Vasto Sud e 118 Molise, sempre coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Ad essere trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo una 57enne residente nel milanese, passeggera dell'auto tamponata, e il 27enne al volante del veicolo che ha urtato l'altra macchina. Entrambi per accertamenti.