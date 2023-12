Scontro sulla statale Bifernina, sul posto tre ambulanze: sei feriti

GUGLIONESI. Tanto spavento, ma per fortuna non conseguenze così gravi per le 6 persone che sono state coinvolte nel primo pomeriggio di oggi nell'incidente stradale avvenuto al km 71 della statale Bifernina, al bivio di Guglionesi, in contrada Ionata.

Due le vetture protagoniste del sinistro, che ha reso necessario l'arrivo sul posto del 118 di ben tre postazioni, con le ambulanze delle postazioni di Termoli, Larino e Castelmauro, più che altro a titolo precauzionale.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.