Non ricorda dove abita, anziano riportato a casa dagli agenti

TERMOLI. Il buon cuore della Polizia di Stato. Gli agenti della squadra volante del commissariato di via Cina, a Termoli, hanno tolto dall’impaccio un 80enne che vagava in stato confusionale nel pomeriggio di Santo Stefano per le vie della città. Stava percorrendo il centro e non ricordava dove abitasse.

Gli agenti hanno verificato quale fosse il suo indirizzo di residenza e l’hanno così accompagnato a casa, restituendolo al più sicuro ambiente domestico. Interventi di natura sociale che incarnano lo spirito di servizio del Corpo.