Cinghiale investito e ucciso in via delle Querce

TERMOLI. Un esemplare ancora non adulto di cinghiale è stato investito e ucciso probabilmente nella notte nel quartiere Difesa Grande, in via delle Querce. Nella mattinata di oggi sono intervenuti gli operai del Comune e la Polizia municipale per i rilievi e le operazioni di rimozione della carcassa.

