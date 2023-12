Riprendono i tentativi di truffe telefoniche col "sedicente" nipote

Non se ne può più

Non se ne può più ven 29 dicembre 2023

TERMOLI. Tanta prevenzione, repressione, ma riprendono i tentativi di truffe telefoniche. Una ultraottuagenaria è stata contattata al numero fisso della propria abitazione da un sedicente ‘nipote’ il quale le chiedeva di ritirare al posto suo un pacchetto che sarebbe arrivato di lì a poco dicendo che si sarebbe dovuto però anche pagare qualcosa.

Fortuna ha voluto che di fianco alla anziana signora ci fosse una conoscente che insospettita dal tenore dalla telefonata ha messo sul chi va là l’anziana signora. Sentendosi scoperto il malandrino ha interrotto bruscamente la comunicazione. Immediata la chiamata al vero nipote il quale ha confermato il tentato raggiro: non solo non aveva nessun pacco da ritirare ma non aveva nemmeno mai chiamato la anziana parente.