Udienza di convalida per il pusher di Montenero arrestato a San Salvo

SAN SALVO. Si terrà oggi l'udienza di convalida per il 40enne di Montenero di Bisaccia finito in manette per spaccio di stupefacenti.

Il 40enne di Montenero di Bisaccia è stato arrestato dai Carabinieri di San Salvo. L'uomo è stato trovato in possesso di 400 grammi cocaina. L'arresto del 40enne, già con dei precedenti alle spalle di altra natura, era avvenuto presso il suo domicilio alla Marina di San Salvo.

L'uomo è stato momentaneamente associato presso il carcere di Torre Sinello in attesa dell'udienza di convalida che si terrà in Tribunale a Vasto dinanzi al Gip Anna Rosa Capuozzo e al Pm Vincenzo Chirico.

Il 40enne già nella serata dell'arresto è stato interrogato dagli inquirenti alla presenza del suo legale Marisa Berarducci.