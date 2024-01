Vandalizzata panchina rossa e rubate persino le "scarpette" a Guglionesi

GUGLIONESI. «Questa notte a Guglionesi hanno vandalizzato la panchina rossa da noi installata a Guglionesi per denunciare lo sfruttamento delle donne sui luoghi di lavoro e contro la violenza di genere perpetrato dagli uomini contro le donne».

Lo denuncia il segretario regionale del Prc, Pasquale Sisto. «Questa notte dei vandali invece di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in pace e tranquillità hanno pensato bene a staccare le scarpette rosse simbolo della lotta contro le discriminazioni femminile e addirittura un paio le hanno pure rubate e le altre paia lasciate a terra. Anche il Presidente Mattarella ieri sera nel discorso di fine anno ha messo in risalto in modo chiaro rivolgendosi ai giovani il grave problema del femminicidio e della violenza domestica e sui posti di lavoro contro le donne.

Aggiungiamo che anche vandalizzare i luoghi simbolo della denuncia della violenza sulle donne è simbolo di intolleranza e disprezzo dell'altro sesso da parte degli uomini e dei giovani in particolare perché a vandalizzare la panchina rossa a Guglionesi nella notte di capodanno sono stati sicuramente dei giovanissimi».