Furto con scasso al "Grottino", siamo già alla sesta effrazione

TERMOLI. Nei nostri archivi ben cinque furti con scasso o tentati furti ai danni del ristorante-pizzeria "Il Grottino" di Termoli, almeno fino a ieri. Stasera la notizia è del sesto colpo, in una dozzina d'anni più o meno, con gli ultimi quattro quasi con cadenza annuale. L'ultimo c'era stato nell'inverno 2023, ora nuovi danni e tanta rabbia per quei malintenzionati che più che cagionare danni non riescono.

Danni alle vetrate, alla cassa, agli arredi e rubate bottiglie di vino e denaro. È questo lo scenario di quasi devastazione che si è trovato il titolare, quando è andato a controllare se tutto fosse a posto e così non era affatto. Sparito immancabilmente anche il registratore di cassa, ma non c'erano soldi.

Il Grottino sorge di fronte al Castello svevo, su via Roma, una strada che più centrale non si può e la porta a vetri che è stata infranta affaccia proprio lì.

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri della compagnia di Termoli.