Container in fiamme nell'agro di Portocannone

PORTOCANNONE. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati stamani, quasi al confine tra Puglia e Molise, in contrada Cocciolete.

Territorio comunale di Portocannone che guarda a Nuova Cliternia, dove una densa colonna di fumo nero si è stagliata nel cielo, a causa del rogo di un container.

La squadra in turno del 115 di contrada Pantano Basso ha raggiunto il luogo dove è divampato l'incendio per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza la zona rurale.