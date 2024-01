Estratto vivo il 67enne intrappolato dopo il crollo del solaio nella sua abitazione

CASTELMAURO. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso hanno estratto vivo, ma ferito, il 67enne che è rimasto intrappolato nelle macerie causate dal crollo avvenuto in un monolocale di proprietà di alcuni parenti, in corso Umberto 32 a Castelmauro, che fino a qualche anno fa ospitava una barberia. Come l'anziano ha messo piede nella struttura, il solaio ha ceduto.

A cedere è stato il solaio della palazzina che sorge sulla piazzetta che dà sul centro storico.

Al lavoro dal primo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco di Campobasso che, una volta raggiunto con tecniche Saf il ferito, lo hanno liberato e poi affidato al personale sanitario.

Intervento in fase conclusiva, in atto le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Il 67enne è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Campobasso.