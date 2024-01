Cane caduto in un pozzo recuperato dai Vigili del fuoco

ISERNIA. Oggi 3 gennaio 2024 alle ore 11:43 i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia sono intervenuti in località Arametria nel comune di Pizzone per il recupero di un cane caduto in un pozzo privo di parapetti.





I vigili giunti sul posto, con tecniche speleo alpino fluviali, hanno calato un operatore nel pozzo per il recupero del cane dopo averlo imbragato.

Il cane, in buona salute nonostante la rovinosa caduta, è stato riconsegnato al proprietario.

