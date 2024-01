Ancora un rogo in casa, immobile inagibile: fiamme scaturite dalla stufetta elettrica

CAMPOBASSO. Si è rischiato un dramma analogo a quello di contrada Colle Calcare di Campobasso, nel pomeriggio di oggi, e sempre nella provincia più estesa del Molise. Stavolta, non alla periferia del capoluogo, ma a Macchia Valfortore, uno dei comuni che fanno cintura con la provincia di Foggia.

Ancora una volta addobbi natalizi sono stati innesco di un rogo domestico.

Le fiamme sarebbero partite da una stufetta elettrica lasciata accesa vicino all'albero di Natale e poi si sono propagate al divano e alle altre suppellettili. Sarebbe questa l'origine dell'incendio che ha distrutto un appartamento nel centro storico.

Il rogo, spento dai Vigili del fuoco di Campobasso giunti prontamente sul posto, ha distrutto l'abitazione di proprietà di una giovane coppia di napoletani. I due avevano deciso di acquistare l'immobile per trascorrere dei periodi di vacanza in Molise.

Per fortuna quando l'incendio si è propagato nell'appartamento di Macchia Valfortore, non c'era nessuno in casa.

L'immobile è stato dichiarato inagibile e la giovane coppia proprietaria ha deciso di far ritorno a Napoli