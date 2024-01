Crea scompiglio in centro, Polizia locale denuncia 40enne

TERMOLI. Balordi se ne vedono purtroppo sempre più spesso e specie quando sono fuori controllo a causa dell'abuso di alcol.

È quanto successo anche due pomeriggi fa, nel centro di Termoli, in via Sannitica. Un 40enne di nazionalità romena, palesemente ubriaco, ha creato scompiglio, prima prendendo a pugni un furgone in sosta nei pressi della chiesa di Sant'Antonio, quindi danneggiando un cestino gettacarte, fino a infastidire alcune persone impegnate in proprie mansioni di lavoro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, che hanno faticato non poco a ricondurlo a più miti consigli, l'uomo è stato poi denunciato alla Procura di Larino.

Un episodio che mette in evidenza ancora una volta lo stato di disagio evidente che si vive in questo contesto attuale.