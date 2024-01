Bolletta dell'acqua da oltre 62mila euro, i legali insistono: «Autolettura fatta in modo corretto»

CAMPOBASSO. Tiene banco la vicenda della pensionata cardiopatica che ha ricevuto una bolletta dell’acqua da oltre 62mila euro.

A uscire allo scoperto è stata la Grim, attraverso Massimo Saluppo, presidente del Consiglio di amministrazione della Grim, tramite l'Ufficio stampa interpellato dall'Ansa, fa sapere che si scusa "per il disagio arrecato all'utente", dovuto "ad una errata fatturazione causata da una inesatta trascrizione della lettura" e che "con l'arrivo dei contatori intelligenti" questi problemi saranno superati. Sottolinea inoltre che "grazie ai nostri sportelli, reali e virtuali, i cittadini possono chiarire in poco tempo ogni dubbio". "Purtroppo - spiega nella nota - l'errata trascrizione della lettura inserita manualmente e pervenuta dall'autolettura trasmessa da WhatsApp, ha comportato l'inesatta fatturazione, ma lo spirito che accompagna la società sin dalla sua nascita è la totale trasparenza e apertura al dialogo con i cittadini. Infatti anche in altri casi le discordanze si sono tutte risolte in pochissimo tempo attraverso i nostri sportelli. Ci impegniamo a ridurre al minimo le inesattezze sulle fatturazioni, non siamo ancora perfetti, ma - conclude - determinati a tutelare e a valorizzare al meglio, al fianco dei cittadini, il bene più prezioso della comunità".

Tuttavia, lo studio legale che ha dato la notizia ritorna sulla questione: «In riferimento all'episodio verificatosi a Campobasso dove a un'anziana signora gli è stata recapitata una bolletta d'acqua da pagare di oltre 62 mila euro, si precisa che la nostra assistita ha eseguito in modo ineccepibile e correttamente l'invio dell'autolettura, avendo trasmesso alla stessa società Grim, come da foto allegato del contatore, il numero esatto di quanto consumato e non, che la signora abbia trasmesso i dati erroneamente. Si precisa inoltre, che una volta che l'anziana signora ha diligentemente inviato i dati alla società, la nostra assistita ha ricevuto dalla stessa Grim il seguente e documentato messaggio: "Gentile Utente, grazie per aver inviato l'Autolettura. I suoi dati di bollettazione sono stati aggiornati”. Tanto si doveva», firma Lorenzo Lommano, per lo studio legale Caranci.