Centro di medicina del sonno di Parma intitolato al medico molisano Nanni Terzano

dom 07 gennaio 2024

ROTELLO-PARMA. A oltre 3 anni dalla scomparsa del dottor Nanni Terzano, molisano di Rotello, apprezzato ricercatore all’ospedale di Parma, l’istituzione sanitaria gli rende omaggio intitolandogli il centro di Medicina del sonno, che aveva contribuito a fondare. Come viene riferito dalla stampa ducale: «Per gli amici era “Nanni”, per i colleghi un ricercatore instancabile e anticonvenzionale, per tutti un indiscusso maestro che sapeva trasmettere l’amore per la medicina e la passione per la ricerca delle onde più profonde del nostro cervello.

La sua più grande scoperta: le onde cerebrali che si inseguono e oscillano in una danza perfetta e sincronizzata. Il Cap (cyclic alternating pattern), un acronimo, coniato a Parma, che è diventato una sigla famosa in tutto il mondo come sinonimo di microstruttura del sonno. Professore ordinario di Neurologia all’Università di Parma fonda il Centro di Medicina del Sonno che diventa un laboratorio di ricerca e formazione della rete europea ospitando decine di studiosi che arrivano da ogni parte del globo per imparare il Cap e ascoltare le lezioni del maestro. L’Università, in accordo con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, ha accolto la proposta della Aipa (Associazione Italiana di Medicina del Sonno) di intitolare

il Centro di Medicina del Sonno al Prof. Mario Giovanni Terzano». Ennesimo esempio di chi partendo dall’entroterra della nostra regione abbia saputo raggiungere il successo professionale, facendo valere anche le doti umane. La cerimonia è prevista martedì mattina alle 11.30, al Padiglione Barbieri dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Interverranno: Liborio Parrino, direttore Unità operativa di Neurologia e responsabile Ssd Medicina del Sonno; Paolo Martelli, rettore dell’Università di Parma; Massimo Fabi, direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; Marcello Maggio, direttore Clinica Geriatrica e Centro interdipartimentale Medicina del Sonno Università di Parma; Francesco Fanfulla, presidente Aims, Associazione Italiana di Medicina del Sonno; Alessandro Padovani, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia e Michele Terzano, figlio di Mario Giovanni Terzano.