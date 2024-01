Sventato da vigilantes Pegaso e Carabinieri furto su impianti fotovoltaici

TERMOLI. Un intervento rapido della pattuglia della Pegaso ha frustrato i piani di ignoti malfattori che, nella notte fra venerdì 5 e sabato 6 gennaio, hanno tentato di saccheggiare un impianto di pannelli fotovoltaici nelle campagne di Montenero di Bisaccia. Il luogo è sotto la sorveglianza di agenti di un istituto di vigilanza, i quali, notando luci vicino al cantiere nel cuore della notte, hanno prontamente lanciato l'allarme al 112.

Una pattuglia dei carabinieri di Palata è intervenuta, scoprendo una recinzione tagliata per consentire l'accesso ai malintenzionati. Fortunatamente, gli intrusi sono stati messi in fuga dall'istituto di vigilanza. Le indagini dei Carabinieri sono attualmente in corso. Questo episodio si aggiunge a diversi tentativi (alcuni riusciti) di furti simili verificatisi in precedenza in basso Molise, alimentando il traffico illecito di pannelli solari che persiste da almeno dieci anni, inizialmente nel meridione e successivamente estesosi alle regioni settentrionali.

Gli inquirenti, analizzando tali furti, hanno rivelato che i criminali agiscono in modo mirato, dopo aver monitorato attentamente i loro obiettivi. Prediligono le zone isolate e lontane dalla luce, concentrandosi principalmente sugli impianti a terra, più vulnerabili rispetto a quelli posizionati sulle coperture.