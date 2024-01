Anche le "Isole Tremiti" nella flotta della Marina Militare

ISOLE TREMITI. Nave Tremiti, varata nel 1986, è un’unità tipo Moto Trasporto Costiero appartenente alla classe Gorgona che prende il nome dal nostro arcipelago. Il suo abituale porto di assegnazione è Taranto. Viene principalmente impiegata per attività di trasporti logistici e, secondariamente, per il rilascio di simulacri utilizzati per l’addestramento dei mezzi impiegati per lo sminamento.

Per le proprie peculiarità costruttive, è impiegabile in maniera flessibile e polivalente sia in attività di supporto logistico a operazioni e missioni militari e sia, laddove vi siano necessità di sostegno al Paese e alla comunità civile, per garantire il trasporto di automezzi e materiale vario in container o pallet, di combustibile in fusti nonché la proiezione di nuclei di personale specializzato.

L’Unità, dotata di un piccolo ambulatorio capace di fornire una prima assistenza medica a naufraghi o a persone infortunate, è inoltre progettata per contribuire al supporto logistico e assicurare il rifornimento d’acqua potabile e di combustibile ad altre navi o isole, nonché effettuare il trasporto di mezzi e materiale vario anche nel caso di calamità naturali raggiungendo approdi ove è impossibile giungere via terra grazie al suo ridotto pescaggio.

Tra le altre attività normalmente svolte dalla Nave rientrano anche il supporto alle prove tecniche per le Unità Navali e Sommergibili di nuova costruzione ed il ruolo di Unità appoggio alle esercitazioni dei reparti speciali della Marina Militare

(Fonte Ministero della Difesa).