Fiat Panda esce fuori strada in centro, tre veicoli coinvolti

TERMOLI. Incidente stradale in pieno centro a Termoli, stamani, intorno alle 9.30.

Una Fiat Panda vecchio modello mentre si dirigeva su Corso Umberto, provenendo da via Duca degli Abruzzi, forse a causa di un malore del conducente, è uscita fuori strada, urtando lievemente una Lancia Y in transito da via Dante ed è finita contro una Fiat 500 L, che era ferma in sosta all'inizio di Corso Umberto. Nella vettura parcheggiata c'era il proprietario.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la Polizia locale.

