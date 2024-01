Non solo su WhatsApp, attenti pure agli sms

TERMOLI. Non solo messaggi subdoli e truffaldini attraverso WhatsApp, ora giungono anche attraverso canali meno social per così dire, come i vecchi sms, che oggi conservano ancora un valore, quello delle comunicazioni ufficiali, ad esempio. Ma sono anche un gancio per tentare di carpire la buona fede altrui.

Due i tentativi che ci sono stati veicolati solo negli ultimi due giorni da altrettanti lettori.

«Ciao mamma, ecco il mio nuovo numero. Il mio vecchio cellulare non funziona più. Puoi inviare un messaggio su WhatsApp?», transizioni digitali in cui frodare l'utente. Occorre stare in campana sempre di più, ma soprattutto sarebbe opportuno che i gestori considerassero l'ipotesi di filtrare simili invii.