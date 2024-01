L'addio a un termolese verace: "Seppantonio" De Gregorio

TERMOLI. Questo inizio di anno nuovo sembrava volesse darci un attimo di tregua, in fatto di perdite di persone amiche e conosciute nella nostra Termoli.

Passato il momento di festività ecco che ripiombiamo nella triste realtà di tutti i giorni.

Nella serata di ieri mercoledì 10 gennaio, la telefonata dell’amico Celestino De Gregorio, con la voce rotta di pianto, annunciava la scomparsa del suo papà, il mitico e simpaticissimo Giuseppantonio, per tutti “Seppantonio”.

Noi lo abbiamo conosciuto tanto tempo fa e ci piaceva la sua verve di uomo di spirito, sempre sorridente e prontissimo a menare stilettate a chi non si comportava in modo esemplare.

Con lui ricordo l’ultima chiacchierata avvenuta in piazza Monumento, quando la malattia che ce l’ha portato via, non ancora si stava manifestando in tutta la sua virulenza. Lui quando mi vedeva mi dava sempre indicazioni per gli obbrobri che davano una brutta immagine di Termoli, la sua città a cui lui come era tanto legato e guai a chi gliela toccava.

“Fammi un articolo” mi diceva e io nel limite del possibile lo accontentavo sempre. Me lo ricordo quando era presidente dell’Anmi (Associazione nazionale marinai d’Italia) fiero e in divisa durante gli eventi e manifestazioni e soprattutto quando si festeggiava il santo patrono di Termoli San Basso.

È stato, e non sono parole di circostanza ma la realtà dei fatti, un marito, un padre di famiglia esemplare. Ricordiamo come si prendeva cura di sua moglie, e dei suoi figli e loro, Celestino, Giacomo ed Elena giustamente e doverosamente ne andavano fierissimi. Era anche un nonno felicissimo.

Ci dispiace non vedere più il tuo sorriso, non potremmo più divertirci alle tue battute, tu che appartenevi alla “Gente di mare”, ma ti ricorderemo con orgoglio.

Ciao amico Sep, avrei desiderato salutarti come meriti. Vai marinaio sempre con il vento in poppa, gli angeli lassù ti stanno aspettando per accoglierti come merita una persona buona come te.

Siamo sicuri che lassù ritroverai tanti amici e tante persone a cui hai voluto bene.

Buon viaggio grande Sep, noi ti porteremo nel cuore.

I funerali si svolgeranno venerdì 12 gennaio alle ore 10 partendo dalla casa funeraria Bavota, nella chiesa di Sant'Antonio a Termoli.

Galleria fotografica