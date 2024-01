Rubano l'identità sui social e commettono truffe, una 27enne vittima dei pirati informatici

TERMOLI. Frodi informatiche rappresentano un vero “baco” nella tranquillità delle persone, oggigiorno.

C’è anche una termolese tra le vittime di un raggiro con ventitré indagati e ben 75 parti offese.

Stavolta la base giudiziaria dell’inchiesta è la capitale, dove il prossimo 3 aprile compariranno in udienza preliminare coloro che risponderanno dinanzi alla dottoressa Angela Gerardi, nel tribunale di piazzale Clodio, dei plurimi reati di truffa, frode informatica e sostituzione di persona posti in essere attivando falsi account su diverse piattaforme online, utilizzando l’identità digitale di terzi ignari, i cui dati sensibili venivano reperiti sui social network, per il noleggio di autovetture e scooter in care-scooter sharing, procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno per le società di noleggio, e delle cui chiavi, successivamente, si impossessavano.

Tra le persone offese dai reati i soggetti individuati nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma una 26enne di Termoli, che evidentemente ha sporto denuncia ed è stata poi inserita nel novero complessivo dell’attività investigativa portata avanti dalla Procura capitolina. Sempre più spesso giovani e anche di altre generazioni, forse incautamente, si fidano di chi propone loro affari e transazioni. Ma nel caso di specie è proprio furto dell’identità.