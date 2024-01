Scontro in via America, due le ragazze trasportate al Pronto soccorso

TERMOLI. Sulla pericolosità di via America negli orari di uscita dalle scuole solo ieri abbiamo scritto, ebbene oggi, alle 13.50 potremmo dire, puntualmente, c’è stato un incidente. Due i veicoli coinvolti, una Golf e una Multipla, e due sono state le persone trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, una 15enne e una 20enne. Lo scontro è avvenuto in prossimità della scuola primaria, con la Golf che procedeva verso piazza del Papa e la Multipla in procinto di svoltare su via Canada.

Sul posto intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli, in ambulanza, e la Polizia locale.