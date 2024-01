«Troppi cani abbandonati a Campomarino lido»

CAMPOMARINO. Il tema degli abbandoni di animali domestici, è quello posto in evidenza oggi da Debora Di Fabio.

«Campomarino dalle discariche abusive a luogo preferito di abbandono animali il passo è stato breve. Mi vedo costretta a fare questa segnalazione, che non ha nessun interesse ad attaccare o colpevolizzare, ma per denunciare i gravi episodi che si stanno verificando.

Nei soli primi dieci giorni del 2024 contiamo almeno 6 abbandoni al lido, ultimi in ordine cronologico il 06.01.2024 un cucciolo di 3 mesi affetto da rogna ed attualmente sotto la mia custodia e cura, una mamma con 3 cuccioli abbandonati nella giornata di ieri 11 gennaio sotto la pioggia battente e dei quali allego video per un eventuale riconoscimento sperando in un allontanamento o smarrimento.

Impotenti davanti a tutto ciò, in quanto siamo semplici persone volontarie che con sacrificio, nostri mezzi e sforzi economici cercano di porre rimedio a queste problematiche, non abbiamo voluto voltare le spalle e ci siamo adoperati anche con l’associazione “un micio per amico” per fornire una sistemazione sicura ma abbiamo dovuto ammettere i nostri limiti ed avviare l’iter previsto per legge e quindi segnalare per ingresso in canile, che presumibilmente dovrebbe avvenire la prossima settimana a meno che non avvenga un miracolo e qualcuno voglia adottarli.

Un articolo non fermerà il fenomeno e non cambierà la situazione ma mancano controlli, telecamere funzionanti tanto sbandierate precedentemente, chiunque veda denunciasse, anonimamente, ma denunciasse qualsiasi cosa veda, occorrono serie campagne di sterilizzazione da parte degli organi preposti, occorre una seria presa di coscienza di tutti verso il randagismo, perché siamo terra di nessuno anzi siamo terra di abbandoni perché tanto “ci sono persone di buon cuore che li sistemeranno”, questo è ciò che sentiamo dire spesso anzi troppo ed alla fine ci fa sentire anche in colpa verso questo fenomeno. Con rammarico».

