Incidente tra Portocannone e San Martino, centauro trasportato d'urgenza al San Timoteo

PORTOCANNONE. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi tra Portocannone e San Martino in Pensilis, sulla SP 40.

Un centauro è uscito fuori strada in sella alla propria motocicletta ed è rimasto ferito. Soccorso subito da alcuni automobilisti di passaggio, poi è intervenuto il 118 Molise, che l'ha trasportato in condizioni serie al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli in ambulanza.

I rilievi ancora in corso sono effettuati dai Carabinieri della compagnia di Larino, competente per territorio.