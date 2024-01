Furti in Comune e a scuola, a Montecilfone sono tornati i "soliti ignoti"

MONTECILFONE. Di nuovo lamentele dai residenti di Montecilfone per furti che per un paio di mesi erano cessati in paese e ora, magicamente, al ritorno dei “soliti ignoti”, così affermano, avvengono di nuovo.

Un rientro poco atteso dalla comunità, ma accaduto loro malgrado durante le festività natalizie ed è stata di nuovo minata la tranquillità del posto. «Ha già messo a soqquadro di nuovo il nostro territorio, ultimo esempio un furto consumato nella scuola, prima che riaprisse dopo le vacanze natalizie». I beninformati invitano a utilizzare le immagini della videosorveglianza presenti nel plesso per inchiodarlo alle proprie responsabilità.

«Vorremmo avere anche strade meno buie, perché la sicurezza non va a braccetto con l’oscurità». Nell’estate scorsa questa vicenda fece clamore e venne attenzionata sino alla prefettura di Campobasso, ma c’è da dire che dei “colpetti” messi a segno in modo frequente e assiduo, non sempre si arriva a denuncia. Invece, l’invito è quello a denunciare sempre, al di là dell’obbligatorietà dell’azione penale, proprio per non ingenerare nei malintenzionati la convinzione che le vittime potenziali siano rassegnate all’origine e che passi il concetto dell’impunibilità.